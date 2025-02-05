Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Manisa'daki Muradiye OSB'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Yatırım Ofisi heyeti Manisa'nın hızla büyüyen merkezdeki ikinci Organize Sanayi Bölgesi olan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Yatırım Ofisi heyetini ağırlayarak inşaatı devam eden Uzunburun Genişleme Alanı ve Muradiye OSB'nin diğer projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kıvırcık'tan bilgi alan Dağlıoğlu, yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmeye başlayan genişleme alanı çalışmaları hakkında, Organize Sanayi Bölgesi olmanın önemine vurgu yaparak, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'ı çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Dağlıoğlu ve beraberindeki heyete Muradiye OSB'nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü altyapı, üstyapı ve işyeri projeleri hakkında da bilgi sundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Başkan Kıvırcık ve yönetim kurulu ile birlikte Muradiye OSB'ye ait Uzunburun Genişleme Alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşık 290 hektarlık alanda yüzlerce iş makinesi ve binlerce personel ile sürdürülen çalışmalar kapsamında tesviyesi tamamlanan parseller ve doluluk oranları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Kıvırcık, Dağlıoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - MANİSA