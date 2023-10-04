Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İstanbul'da Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi Buluşması Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi Buluşması'na birçok girişimci ve yatırımcı katıldı. Etkinlikte, teknoloji yatırımlarının desteklenmesi ve Türkiye'ye yabancı fonların çekilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından İstanbul'da "Teknoloji Girişimciliği Ekosistemi Buluşması" gerçekleştirildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ile aralarında çok sayıda girişimci ve yatırımcının da bulunduğu davetliler katıldı.

Dağlıoğlu, konuşmasında, dünyadaki teknoloji yatırımlarının biraz yavaşladığını bütün göstergelerde gördüklerini belirterek "Sizlerle beraber bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı istişare edelim istedik. Önceliğimiz, ekosistemde fonlamanın mümkün olduğunu görmek. Özellikle girişim sermayesi fonlarıyla uzun süredir yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

"Girişimcilerimizle beraber turlarımıza devam edeceğiz"

Dünyadaki diğer girişim sermayesi fonlarının Türkiye'ye geldiğinden emin olmak istediklerini aktaran Dağlıoğlu şunları kaydetti:

"Özellikle Londra'daki, Avrupa'daki, Fransa'daki, Almanya'daki, Körfez ülkelerindeki, Singapur'a kadar teknoloji yatırımları özelinde odaklanan fonları ülkemize getiriyoruz. Onlara burada ziyaretler yaptırıyoruz, çalışmalarını takip ediyoruz. Girişimciler bizim için çok kıymetli. Girişimcilerimizle dünyada birçok etkinliğe tanıtım turlarına katıldık, önümüzdeki dönemde de bunları yapmaya devam edeceğiz.

19 Ekim haftasında İstanbul'da geniş katılımlı bir toplantı olacak. Özel sermaye fonları, girişim sermayesi fonlarını bir araya getiren bir toplantı. Özellikle yatırımcı tarafındaki davetlilerimizi burada da görmek isteriz. Kasımın ikinci yarısından itibaren girişimcilerimizle beraber turlarımıza devam edeceğiz."

Dağlıoğlu, aralıkta gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Take Off Girişim Zirvesi'ne de değinerek bu etkinlikte daha önce ürünlerini ortaya koyan girişimcilerin kendileriyle birlikte dünyadaki turlara katılmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına girildiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, "Bizim için en önemli hedef, dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi haline gelmek, küresel ticaretten daha fazla pay almak. Bu daha fazla payı da teknolojiyle yapmamız mümkün." dedi.

"Abu Dabi Devlet Fonu artık yavaş yavaş yatırımlarına başlayacak"

Arda Ermut ise Türkiye Varlık Fonu olarak özellikle portföylerinde bulunan varlıkların değerlerini artırmak, Türkiye'nin stratejik hedeflerine uygun yatırımlar yapmak, önemli stratejik yatırımlarda yatırımcı olarak katkı sağlamak gibi bazı önemli hedeflere ve fonksiyonlara sahip olduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunda teknoloji hamlelerinin önemli bir yer tuttuğunu işaret eden Ermut, "Türkiye Varlık Fonu olarak bu vizyondaki üzerimize düşen rolü oynamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ermut, Türkiye'den çıkacak teknoloji yatırımlarıyla ilgili çok ciddi bir güven ve ilgi olduğunu dile getirerek "Abu Dabi Devlet Fonu ile bir protokol imzaladık. Bu fon artık yavaş yavaş yatırımlarına başlayacak. Bu konuda ortaya çıkan somut gelişmelerle birlikte, başarı hikayeleri ortaya çıktıkça bu adımların hızlanacağını ve büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Şirketlerimizdeki potansiyelleri de kullanarak yeni hikayeler oluşturabilmeyi, sizlerin bu konuda yazacağınız yeni hikayelere destek verebilmeyi arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.