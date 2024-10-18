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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: "Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu:
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk Arap Ekonomi Forumu'nda sıklıkla konuşulan konulardan birinin karşılıklı yatırımların artırılması olduğunu belirterek, "Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk Arap Ekonomi Forumu'nda sıklıkla konuşulan konulardan birinin karşılıklı yatırımların artırılması olduğunu belirterek, "Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak. Forumda bu bölgedeki genel yatırım hacminin artması için her ülkenin karşılıklı yatırımları artırması, desteklemesi gerektiği konuşulmuş oldu." dedi.

15. Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de iştirak ettiği foruma, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun 15'inci toplantısı için bir arada bulunduklarını belirterek, etkinliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlamış olan bir toplantılar serisi olduğunu dile getirdi.

Dağlıoğlu, etkinliğin hedefinin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, yatırımların artırılması ve bu konuda neler yapılabileceğini konuşmak olduğunu kaydetti.

Etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap ülkelerinden katılan ekonomi, finans veya maliye bakanlarının oturumlarının yer aldığına dikkati çeken Dağlıoğlu, "Özellikle bu ekonomik alanlardaki iş birliğinin değerlendirmek bire bir görüşmeleri devam ediyor. Tabii ki en önemlisi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bu toplantılar gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, Türkiye ve Arap ülkelerinden birçok iş dünyası ve şirket temsilcilerinin forumda yer aldığını ifade ederek, "Bu platform bir iletişim imkanı sağlıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman geçtiğimiz 20 yılda Arapça konuşulan ülkelerden gelen yatırımların miktarı kabaca 20 milyar dolara yakın. Gayrimenkul hariç, sadece şirket sevmesi olarak kısmından bahsediyoruz. Tabii bu kötü bir miktar değil ama kesinlikle yeterli de değil. Biz bunun arttırılması için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Forumda sıklıkla konuşulan konulardan birinin de karşılıklı yatırımların artırılması olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları aktardı:

"Yatırım ofisi olarak hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak. Etkinlikte bu bölgedeki genel yatırım hacminin artması için de her ülkenin karşılıklı yatırımları arttırması, desteklemesi gerektiği konuşulmuş oldu. Bu bağlamda da aslında Türkiye'deki iş dünyasının bu coğrafyada, Arap ülkelerinde aktif yatırımcılar olduğunu, oradaki ekonomik büyüme fırsatlarını yakaladığını, o ülkelerde yatırım yaptığını, oralarda ihracat gerçekleştirdiğini biliyoruz."

Dağlıoğlu, etkinlik boyunca gerçekleştirilen toplantılarda genel olarak imalat sektörü, enerji sektörü, yenilebilir enerji ve teknoloji alanındaki başlıkların ön plana çıktığının atlını çizerek, "Forumun devamında verimli, doğrudan sonuç odaklı yeni işbirliklerini hedefleyen görüşmeler olacak. Biz de bu toplantıların devamını takibini yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi

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