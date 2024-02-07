Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağlıoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Dağlıoğlu, "çevre ve yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" karesini tercih eden Dağlıoğlu, " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mostafa Alkharouf'un "Kanıt" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Dağlıoğlu, AA foto muhabirleri tarafından çekilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğrafların bir nevi "tanıklık" özelliği olduğunu belirten Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuyla başladı. Şubat ayında yaşanan depremler insanımızı derinden sarstı. Oylamada da depreme ilişkin ayrı bir kategori olmasının anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yılın geri kalanında da birçok önemli olay yaşandı ancak bunların arasında en dramatik olanı Gazze'de yaşananlar oldu. Orantısız gücün ve saldırıların uygulandığı Gazze'de insanlık adına utanç verici bir döneme şahitlik ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın burada Kanıt adı altında toplamış olduğu fotoğraflar, insanlık tarihi adına da önemli."

Dağlıoğlu, dünyada yaşanan gelişmeleri tarih sayfalarına not düşen Anadolu Ajansı'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.