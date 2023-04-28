Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay: 'Kariyer Kapısı Sistemi'ne 21 bin 500 kişi kayıt yaptırdı'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Kariyer Kapısı Sistemi'ne şu ana kadar 21 bin 500 kişi kayıt yaptırdığını açıkladı. Atay, sistemde yüzlerce açık iş ilanı olduğunu belirtti.

SAMSUN'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF) konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kurulan Kariyer Kapısı Sistemi'ne şu ana kadar 21 bin 500 kişi kayıt yaptırmış. Sistem içerisinde şu anda yüzlerce açık iş ilanı var. Burası, mezun olduğunuzda ya da mezun olmadan önce sizin kamu ya da özel sektörde iş bulmanıza yardımcı olan bir sistemdir" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin organize ettiği ve Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Samsun, Tokat, Ordu ve Sinop üniversitelerinin paydaş olarak yer aldığı OKAF 23, Samsun'da başladı. Bugün ve yarın kamu kurumlar ve özel sektör ile öğrencileri bir araya getirecek olan kariyer fuarına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın yanı sıra, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kurum müdürleri, işverenler ve öğrenciler katıldı.

OKAF'ın açılış programında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "OKAF, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin organize ettiği, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Samsun, Tokat, Ordu ve Sinop üniversitelerinin paydaş üniversite olarak yer aldığı ve bölgede ikinci defa yapılan bir etkinliktir. Bu fuarda, farklı iş alanlarında, zaman ve emekle elde edilen birikimin, başarı ve uzmanlıkların görünür olması, birtakım etkinliklerle paylaşılması, yani kariyer imkanlarının görünür olması hedeflenmektedir" dedi.