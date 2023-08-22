Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve FODER İş Birliğiyle 'Benim Param Değerli' Projesi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde, Borsa İstanbul Grubu'nun katkılarıyla kamu personelinin finansal farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirilen 'Benim Param Değerli' projesi başladı. Proje için Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong törenine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, FODER Başkanı Zekeriya Öztürk ve FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde, Borsa İstanbul Grubu'nun katkılarıyla kamu personelinin finansal farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirilen "Benim Param Değerli" projesi başladı.

Proje için Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong törenine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, FODER Başkanı Zekeriya Öztürk ve FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal katıldı.

Törende konuşan Öztürk, projenin FODER'in "finansal okuryazar bir Türkiye" amacına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Öztürk, projeyle özellikle işe yeni başlayan kamu personeli ve faydalanan her kesimin parasını yönetme konusunda daha bilinçli olmasını, bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Öztürk, "FODER'in amacı, Türkiye'de finansal okuryazarlığı ve erişimini arttırmak, daha önemlisi bununla ilgili bir ekosistem oluşturmak." diye konuştu.

"Toplumun her kesimine finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirdik"

FODER Danışma Kurulu Üyesi Köksal da dernek olarak finansal okuryazarlık sistemini geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalarında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri oluşturduklarına işaret eden Köksal, şunları kaydetti:

"Derneğin misyonu ve vizyonu çerçevesinde Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek için çevrim içi ve sahada olmak üzere birçok projeye imza attık, eğitimler verdik, seminerler gerçekleştirdik. Finansal okuryazar bir Türkiye hedefiyle toplumun her kesimine, ilkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, ev kadınlarına, iş hayatına yeni başlayan bireylere, çiftçilere, askerlere ve emeklilere yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştirdik. On binlerce kişiye ulaştık. Türkiye'de finansal okuryazarlık seviyesini belirlemek ve zaman içinde gelişimi ölçmek için anketler ve kamuoyu çalışmaları yaptık.

Çocuklar ve gençlerde tasarruf bilincini oluşturmak için her yıl küresel para haftasını kutluyoruz. Borsa İstanbul bize ev sahipliği yapıp destek veriyor. 10 yıl boyunca çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik finansal okuryazarlık projelerinde çeşitli görevler üstlendik. 2023'te geliştirdiğimiz finkurs projesiyle kitleleri eğitme yönünde bir adım daha attık. Finkurs projesi Benim Param Değerli projesine benziyor. Özel sektör ve bireylere yönelik bir proje."

Projenin 3 fazdan oluştuğunu ve birinci fazdaki eğitimlere finansal okuryazarlığın tanımı ile başladıklarını dile getiren Köksal, "bütçe", "birikim yapmak", "birikimleri doğru yatırımlara dönüştürmek", "sigorta yapmak" gibi temel konuları içeren 16 modülden oluşan bir eğitim seti hazırlandığını aktardı.

İçerikleri Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği tarafından oluşturulan tüm eğitimler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'nda online olarak yayınlanacak.