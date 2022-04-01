Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 31 Mart'ta iki ülke arasındaki finansal iş birliklerinin derinleştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Finans Ofisi, Türkiye dünyanın önemli ve önde gelen finans merkezleri arasında yer alması için başlattığı çalışmalara ve stratejik iş birliklerine devam ediyor.

Bu doğrultuda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Ofis, farklı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile fintekler, finansal araçlar ile hizmetlerin çeşitlendirilmesi, finansal piyasalar ile sigortacılık sektörünün dijitalleştirilmesi ve bu doğrultuda kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği kurmak ve dünyada önemi giderek artan finteklerin geliştirilmesinde ikili iş birliği oluşturmak amacıyla 31 Mart 2022 tarihinde Bakü'de bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı için Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Elman Rustamov Bakü'de bir araya geldi.

Söz konusu mutabakat zaptıyla, fintek alanında ortak çalışmaya ilişkin yol haritasının hazırlanması ve ortak proje üretilmesine yönelik çalışmalar yapılması, fintek ekosisteminin geliştirilmesi, ödeme sistemleri ve sigortacılık sektörünün dijital dönüşümü konularında iş birliği yapılması planlandı.

Fintek sektörünün hukuki çerçevesinin oluşturulması konusunda iş birliğinin yapılmasına ilişkin konuların da bulunduğu mutabakat zaptında, ayrıca açık bankacılık modelinin uygulanmasında iş birliği yapılması, fintekler için lisanslama politikası oluşturulması ile bu alanda bilgi, tecrübe, en iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılması hususları yer aldı.

İmzalanan mutabakat zaptı ile, fintek ekosisteminin oluşturulması ve böylece finans sektöründe rekabetçi, yenilikçi ve erişilebilir finansal hizmetlerin genişletilmesi de dahil olmak üzere her alanda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, bu alandaki çalışmalarını ve iş birliklerini önümüzdeki dönemde daha da genişleterek tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, söz konusu mutabakat zaptının iki ülke arasındaki finansal ilişkilerin derinleştirilmesine ve uzun vadeli olmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Aşan, Azerbaycan hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için ülkenin dış kaynaklara bağımlılığını azaltmak ve özel sektörün katılımını genişleterek ekonomiyi çeşitlendirmek için önemli çabalar sarf ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Dr. Elman Rustamov ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in izlediği başarılı politika ve ülkede elde edilen hızlı sosyo-ekonomik kalkınma sayesinde Azerbaycan'ın uluslararası prestijinin ve uluslararası iş birliği için çekiciliğinin istikrarlı bir şekilde arttığını ifade etti.