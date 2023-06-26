Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan, 'e-Devlet Kapısı'na siber saldırı' iddialarına yanıt Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırmanın mümkün olmadığını belirterek, "İddiaları ortaya atanlar, 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Hali hazırda e-Devlet Kapısı'nda 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor." dedi.

Koç, e-Devlet Kapısı'ndan veri sızdırıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu yılın sadece ilk 6 ayında e-Devlet Kapısı'na 2 milyar 307 milyonun üzerinde giriş gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 3,5 milyarın üzerinde işlem yapıldığını bildiren Koç, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin eve kapandığı, tüm işlemlerini telefonlardan ve bilgisayarlardan gerçekleştirdiği 2020 yılında dahi e-Devlet Kapısı'na yapılan giriş sayısının 2 milyar 306 milyon olduğunu söyledi.

Bu yılın sonuna kadar 4,5 milyar giriş hedeflediklerini dile getiren Koç, bu yılın ilk yarısında en çok Sosyal Güvenlik Kurumuna ait "SGK tescil ve hizmet dökümü", "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "sosyal yardım bilgileri sorgulama" hizmetlerinin kullanıldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde 758 hizmetin sunulduğunu kaydeden Koç, Milli Savunma Bakanlığının "askerliğim", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "hak sahipliği için talep ve taahhütname başvurusu", "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" ve "afetzede barınma desteği başvurusu", Doğal Afet Sigortaları Kurumunun "DASK ödeme sorgulama ve şifre hizmeti" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "kentsel dönüşüm başvurusunun" yeni hizmetler arasında yer aldığını belirtti.

"Eğitim hayatımız ile alakalı hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz"

Koç, gelecek dönemde de yeni hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara ulaştıracaklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Çocuk adına hizmet kullanımı ile veli ya da vasisi olunan çocuk adına e-Devlet Kapısı hizmetlerinin kullanabilmesine yönelik altyapının geliştirilmesini planlıyoruz. Eğitim hayatım ile e-Devlet Kapısı'nı bütünleşik hizmetlerle donatacağız. Şimdiye kadar araçlarım, ikametgahım, çalışma hayatım ve en son askerliğim bütünleşik hizmetini hayata geçirdik. Bu sene de eğitim hayatım bütünleşik hizmetini hayata geçireceğiz. Böylelikle, eğitim hayatımız ile alakalı tüm hizmetlere tek bir sayfadan erişebileceğiz. Konum bazlı hizmetler ile e-Devlet Kapısı kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla, yaşamsal olayları dikkate alacağız ve kullanıcının konum bilgisini alarak çevresinde ihtiyaç duyabileceği hizmetleri sunacağız. Belediye hizmetlerini de yaygınlaştıracağız. e-Devlet Kapısı'nda 467 belediye tarafından 3 bin 584 hizmet sunuluyor. Hizmet sunan belediye ve hizmet sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor."

"Yeşil e-Devlet Kapısı projesi için çalışma başlattık"

Çevre bilincinin önemine de değinen Koç, yeşil e-Devlet Kapısı projesi ile e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler sayesinde kağıt tüketiminin, karbon ayak izinin, sera gazı salımının ne kadar azaltıldığını belirlemek üzere çalışma başlattıklarını bildirdi. Koç, "Bu proje kapsamında e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetler dikkate alınarak, fiziki ve elektronik ortamda üretilen evrak sayısı, tüketilen/tasarruf edilen kağıt sayfa sayısı, kamu hizmeti alabilmek için kullanılan kara taşıtının yarattığı sera gazı salınımı hesaplanacak." diye konuştu.

e-Devlet Kapısı'nın sadece kağıttan tasarruf sağlanan bir platform olmadığına işaret eden Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza, hizmet almak için ayıracağı zamandan ve hizmet alma maliyetinden de tasarruf sağlıyor. 'SGK tescil ve hizmet dökümü' hizmetimiz ile sadece bu yılın ilk 6 ayı için kullanıcılarımıza 1,2 milyon saat zamandan tasarruf sağladık. Bu hizmetimiz 2023 yılının ilk 6 ayında 616 milyon kez kullanıldı. Aynı zamanda bu ne demek? Vatandaşlarımızın 616 milyon kez SGK kurumlarına gitmeden işlemlerini gerçekleştirmesi, kamu kurumlarımızın da bu sayede yoğunluk yaşamadan daha verimli hizmet verebilmesi demek. Bunlara birçok örnek verebiliriz. Ayrıca vatandaşlarımız işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirerek yakıttan, enerjiden, karbon emisyonundan tasarruf sağlıyorlar."

"e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor"

Vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, siber güvenliğe de önem verdiklerini, bilgilerin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Koç, kullanıcıların e-Devlet şifresi, e-imza, mobil imza, elektronik kimlik kartı veya internet bankacılığı ile sisteme giriş yaparak sadece kendilerine ait bilgilere erişebildiğini dile getirdi.

Koç, kullanıcıların, e-Devlet Kapısı hizmetlerini kullanmak istediklerinde, kurumla bağlantı kurulduğunu ve kurumda tutulan verilerin gösterildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"e-Devlet Kapısı'nda profil bilgileri haricinde herhangi bir bilgi tutulmuyor. Sızdığı iddia edilen verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil. Ayrıca bu iddiaları ortaya atanlar, 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Hali hazırda e-Devlet Kapısı'nda 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor. Siber güvenlik birimimiz çalındığı iddia edilen verileri, satışa çıkartıldığı web sitelerini de inceledi. Söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama içerikli siteler olduğunu tespit etti. Geçmişte oltalama saldırıları vasıtasıyla ele geçirilen bu verilerin değişik dönemlerde dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bu olaylarla ilgili de kamuoyumuzu hızlıca bilgilendiriyor, aynı zamanda da gerekli idari ve hukuki süreçleri de yürütüyoruz."

"türkiye.gov.tr" çatısı altında sunulan hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar her aşamada güvenlik odaklı yaklaşımı temel aldıklarını, vatandaşların rahat, hızlı ve güvenli şekilde servislere ulaşması için sürekli çalıştıklarını kaydeden Koç, "e-Devlet Kapısı, bağımsız bilgi güvenliği uzmanlarınca yapılan güvenlik ve sızma testleriyle düzenli olarak sınanmakta ve sızma testlerinden de başarıyla geçmektedir." diye konuştu.

Vatandaşlara siber güvenlik uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, siber güvenliğin, önce bireyin kendisinde başladığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz vatandaşlarımızın siber güvenlik, kişisel veriler gibi konularda farkındalıklarının artması için de e-Devlet Kapısı'nı geliştiriyoruz. Bu sebeple e-Devlet Kapısı'na iki aşamalı giriş özelliğini getirdik. Şu anda da iki aşamalı giriş aktif eden kullanıcı sayımız 1,3 milyonu aşmış durumda. Bu sayının 1 milyonu geçmesi sevindirici olmakla birlikte biz tüm kullanıcılarımızdan iki aşamalı giriş özelliğini aktif etmelerini istiyoruz."