Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Orta Vadeli Programı açıklayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı ( Ovp ) açıklayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritalarını şekillendiren Orta Vadeli Programı ( Ovp ) açıklayacaklarını belirtti. Yılmaz, "Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.