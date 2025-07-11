Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3. Ekonomi Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak birlikte attığımız adımlarla, hem fiziki altyapıyı geliştirmeye çalışıyoruz hem de uluslararası bağlantıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü, ilişkilerini geliştirme yönünde büyük bir gayret içindeyiz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3. Ekonomi Konferansı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, bir ülkenin sadece kamu yatırımlarıyla kalkınmasının mümkün olmadığını, kamu yatırımlarıyla özel yatırımların birbirini bütünlemesi gerektiğini söyledi.

Geçen sene Türkiye ekonomisinin 3,2 büyüme kaydettiğini, milli gelirin 1,3 trilyon dolara ulaştığını, kişi başına gelirin ise 15 bin 500 dolar olduğunu belirten Yılmaz, yılın ilk çeyreğinde de büyümenin devam ettiğini, ekonominin 19 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin ciddi anlamda bir toparlanma sürecinde olduğunu dile getirerek, 4 Temmuz itibarıyla 164,4 milyar dolara ulaştığını, 10 Temmuz itibarıyla CDS'in 282 puan olduğunu kaydetti.

Enflasyonun 13 aydır kesintisiz bir şekilde her ay düştüğünü hatırlatan Yılmaz, "Enflasyon oranında, yıllık oranda bir düşüş var. En son yüzde 35,1 mertebesine geldi yıllık enflasyon oranımız. 40 puandan fazla geçen yıla göre bir düşüş söz konusu. Bu yılın sonu itibariyle 20'li rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Bu böyle bir temenni değil, teknik analizlere dayalı bir tahmin. Gelecek yıl 10'lu rakamlar, ondan sonraki yıl da yine tek haneli rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok farklı bir ihracat hacmine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulaşacaktır"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm siyasi ve ekonomik gelişmeler içinde inanıyorum ki hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Daha fazla refah, daha fazla ticaret üretecektir. Bizim de amacımız bunu hızlandırmak." diyen Yılmaz, Türkiye'nin e-ticaret hacminin geçen yıl 8,2 milyar doları aştığını, KKTC'nin dijital altyapıyla birlikte bundan çok büyük bir pay alabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak birlikte attığımız adımlarla, hem fiziki altyapıyı geliştirmeye çalışıyoruz hem de uluslararası bağlantıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünü, ilişkilerini geliştirme yönünde büyük bir gayret içindeyiz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. 2033 vizyonu kapsamında ortaya konan yapılandırma süreci üretimden dijitalleşmeye, lojistikten turizme kadar birçok alanda ciddi bir dönüşüm iradesini ortaya koyuyor. Bunun başarıya ulaşması için yatırım ortamının iyileştirilmesi çok önemli. Bu anlamda Yatırım Danışma Konseyi'nin Kıbrıs'ta çalışması, fikirler, eylemler, projeler üretmesi gerçekten çok kıymetli. 2024 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ticaret hacmimiz 2,7 milyar dolara ulaşmış durumda.

Amacımız bu ticaret hacmini büyütürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı payı da artırmak. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Burada da teknolojinin önemini ben vurgulamak istiyorum. Geçen geldiğimde bir savunma sanayi şirketini ziyaret ettim. Tek başına bir firma ama teknolojik üretim yapan bir firma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirmiş. ve hedeflerini söyledi bize. Kısa bir süre içinde bu bir tane firma tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihracatı kadar ihracat yapmayı hedefliyor. Bunun gibi 5 tane, 10 tane teknolojik firma olduğunu düşünün. Çok farklı bir ihracat hacmine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulaşacaktır."

Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'deki tarıma önem verdiğini vurgulayarak, "Güzelyurt'ta TOBB ile birlikte soğuk hava deposu inşa ediyoruz. 'Her kriz bir fırsattır' demişler. 'Hiçbir krizi kaçırmayın' diye İngilizlerin bir sözü var. 'Fırsata dönüştürün' diyorlar. Biz de bir narenciye krizi yaşadık biliyorsunuz. Orada baktık ki doğru düzgün bir depolama kapasitesi yok. Dolayısıyla üretici bu tür aşırı üretim artışlarından, azalışlarından fazlaca etkileniyor. Bunu düzenleme açısından böyle bir proje fikri gelişti." şeklinde konuştu.

-"Kıbrıslı Türk ihracatçımızın ve üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ekonomisinin gelişimi ve uluslararası ticari temsili noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, WorldFood 2025, EXPO 2025 ve Yapı Fuarı 2025 gibi organizasyonlarda KKTC'ye alan açıldığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) artasında kurulan İhracat Destek Ofisi'nin KKTC ihracatının sistematik gelişimi için önemli bir görev üstlendiğini aktaran Yılmaz, "Kıbrıslı Türk ihracatçımızın ve üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Son yıllarda sağladığımız teşviklerin bugünkü değeri 182 milyon lirayı aşmış durumdadır. İhracatçı ve üreticileri desteklemeye inşallah devam edeceğiz. Kıbrıs Türk ihracatçısının, markalaşma, yurt dışında mağaza açma, fuar katılımı gibi çeşitli aktivitelerine tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin küresel ekonomik platformlarda temsil edilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini anlatarak, Avrupa İşadamları Birliği ve İslam dünyasının iş platformlarında KKTC'nin temsil ve görünürlüğü için Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Yılmaz konuşmasında, KKTC'den taşınmaz alan kişilere yönelik GKRY'nin başlattığı süreci yakından takip ettiklerini de vurgulayarak şunları kaydetti:

"GKRY'nin, KKTC ekonomisi ile ş dünyasını hedef alan ve siyasi sebeplerle yapıldığını gördüğümüz bir takım tutuklamalar ve yargılama faaliyetlerinin, hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaşmayan hareketler olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha geçtiğimiz dönemde Sayın Tatar Cenevre'de muhataplarıyla görüştü. Garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti de oradaydı. Orada Rum Kesimi ile iş birliklerinin geliştirilmesi gibi bir amaç kondu ortaya. Rum Kesimi'nin yaptıklarını, bu iş birliği geliştirme ruhu ile de hiçbir şekilde bağdaşmayan hareketler olarak ve KKTC ekonomisi ile Kıbrıs Türkü'nün gelecek kalkınma vizyonunu zedeleme çabası olarak görüyoruz. İş birliği ruhunun da gölgelediğini düşünüyoruz. Eminim önümüzdeki süreçte uluslararası platformlarda Sayın Tatar başta olmak üzere bunlar dile getirilecektir."

Yılmaz, Türkiye'nin amacının Ada'da iki tarafın huzur ve refah içinde yaşaması olduğunu da dile getirerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu egemen eşit, uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletli vizyonu desteklediklerini söyledi.