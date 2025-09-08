Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle Mücadele Kaynakları Ekonomik Potansiyele Yönlendirilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "'Terörsüz Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda, bugüne kadar terörle mücadeleye ayırdığımız kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesine imkan sağlanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt

Ayrılık sorusuna flaş yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.