Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle Mücadele Kaynakları Ekonomik Potansiyele Yönlendirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "'Terörsüz Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda, bugüne kadar terörle mücadeleye ayırdığımız kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesine imkan sağlanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi