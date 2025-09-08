Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle Mücadele Kaynakları Ekonomik Potansiyele Yönlendirilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu çerçevesinde, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "'Terörsüz Türkiye' vizyonumuz doğrultusunda, bugüne kadar terörle mücadeleye ayırdığımız kaynakların daha üretken alanlarda kullanılması ülkemizin ekonomik potansiyelinin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesine imkan sağlanacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi