Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Savunma harcamalarında 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik için 953 milyar lira olmak üzere toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi