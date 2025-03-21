Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile "2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı. Yılmaz, bugün KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bakanlarla bir süredir yapılan istişareleri tamamlayarak, 2025 yılı Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzalamış bulunduklarını belirtti.

KKTC Devletine, Kıbrıs Türklerine ve bölge refahına hayırlar getirmesini dileyen Yılmaz, "Bu anlaşma, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirirken, KKTC'nin sürdürülebilir büyümesini hedefleyen, Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Planını geçen Ocak ayında KKTC hükümetiyle birlikte kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Yılmaz, "Kalkınma Planı, hem işbirliğimize güçlü bir altyapı sunmakta hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir dayanak teşkil etmektedir. 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması da Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, KKTC'nin güçlü bir ekonomiye kavuşması, altyapısının modernleşmesi ve Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesinin yükseltilmesi için her zamanki kararlılığımızla destek vermeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, KKTC'ye 15,9 milyar lira ödenek tahsis etmiştik. Geldiğimiz noktada, sekiz ay içinde bu tutarın yüzde 72'sine denk gelen 11,5 milyar lirası da fiilen kullanılmıştır. 2024 yılı Anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede KKTC genelinde depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi veya yeniden yapımları için 594 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede talepte bulunan okulların genel donanımsal ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmış durumdadır. 18 okulun bakım onarım işleri tamamlanmış, 11 okulda ise bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. KKTC'de kesintisiz sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik önemli projeler hayata geçirilmiştir. 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi 14 Kasım 2024 tarihinde hizmete açılmıştır. Hastane sahip olduğu modern sistemler ve altyapısı ile Ada için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Hastane, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personelinin yanı sıra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunmaktadır" diye konuştu.

Gazimağusa'da Maraş Sağlık Merkezi'nin yapımı tamamlanmak üzere olup, Pamuklu Sağlık Merkezi'nin ihale süreci kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, "Lapta Sağlık Ocağı'nın ilave poliklinik odaları ile büyütülmesi ve baştan sona tadil edilmesi projesinde de son aşamaya gelinmiştir. KKTC'nin bir yıllık ilaç ve tıbbı malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 212 milyon lira değerinde ilaç/tıbbı malzemelerin sevkiyatı, ülkemiz Sağlık Bakanlığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak 2 parti halinde Aralık ayında Ada'ya ulaştırılmıştır. Sağlık alanını çok önemli görüyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin temel öncelikleri olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Tarım sektöründe Narenciye Sektörü, İleri Meyve İşleme, Donmuş ve Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılacak olan tesislerin ihalesi tamamlanmış ve yüklenici firma çalışmalarına başlamıştır narenciye üreticilerinin sezonda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından 100 milyon lira KKTC'ye hibe edilmiş ve çiftçilere destek olarak aktarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesi'nde son aşamaya gelindiğini aktaran Yılmaz, "Açılışının önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceğini memnuniyetle belirten Yılmaz, Bu kompleks içinde yer alacak Kütüphane (Millet Kütüphanesi) ve Yüksek Mahkeme Binasının inşasına da başlanmıştır. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli destekler sağlanırken, kadınların iş gücüne daha fazla katılmasını teşvik eden girişimcilik destek programları hayata geçirdik. KKTC'de kadın ve genç girişimcilerin yanında olduğumuzu buradan bildirmek isterim. 'Ada Kıbrıs' markası altında etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve markanın küresel turizm pazarında ileriye taşınması için ortak çalışmalara devam edilmiştir. Tüm Bakanlıklarda devam eden e-Devlet projeleri, Dijital Dönüşüm Ofisi eşgüdümünde ilerletilmiştir. Buradan şu müjdeyi de vermek isterim, e-Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olup, çok kısa sürede uygulamanın lansmanını KKTC'de yapmayı planlıyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının bereketini geçen yıl olduğu gibi Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her köşesinde hep birlikte paylaşıyoruz. Bu kapsamda Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke'deki 18 noktada günlük ortalama 7 bin 300 kardeşimize iftar yemeği verilmektedir. Ayrıca 23 köyde 5 bin 900 gezici noktada iftar yemeği ikram edilmektedir. Kıbrıs Türkü'ne daha kaliteli bir hayat sunma amacıyla KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza gönül birliği içinde çalışmalarımız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, KKTC'nin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, altyapısını güçlendirmek ve sosyal refahını artırmak amacıyla geniş kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu çerçevede, öncelikli olarak altyapı yatırımları, reel sektör destekleri, kamu hizmetlerinin modernizasyonu ve sosyal projeleri öne çıkarıyoruz. 2025 yılı Anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilirken, devirlerle birlikte toplam kaynak 21 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu bütçe, sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullanılacaktır. Bütçemizin oransal dağılımına baktığımızda, yüzde 58 altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11 kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31 savunma harcamalarına ayrılmıştır" diye konuştu.

Ana hatlarıyla, 2025 yılında öncelik verilecek projelere değinen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla Türkiye'den KKTC'ye elektrik temini için teknik çalışmalara devam edilecektir. Karayollarında 35 km'si bölünmüş yol olan 2 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 km uzunluğundaki 3. sınıf yol ağında yapım, bakım ve onarım işleri sürdürülecektir. Ayrıca bizleri de çok üzen trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek amacıyla, belirlenecek riskli güzergahlarda yol aydınlatmaları yapılarak yolların daha güvenli hale getirilmesini planlıyoruz. KKTC'deki tarımsal üretimi artırmak amacıyla Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 km'lik Depo Bağlantı Hattı Projesi devam edecektir. Reel Sektör ve Tarımsal Kalkınma Destekleri kapsamında; KKTC'nin dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlere yönelik yatırımlara devam edilecektir. Sürdürülebilir balıkçılık için beş yeni balıkçı barınağı yenilenerek balıkçılara destek sağlanacaktır. Eğitim ve Sağlık Yatırımları kapsamında, 1 okulun yıkılarak yenilenmesi, 2 yeni okul kompleksinin inşa edilmesi ve mevcut okulların modernizasyonu için 2025 yılı için eğitime 700 milyon TL destek verilecektir. Tıbbi cihaz ve ilaç temini için 480 milyon lira kaynak ayrılmıştır. Otizmli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak Otizm Merkezi hizmete açılacaktır. Ana hatlarıyla altını çizdiğim bu yatırımlar, KKTC'nin sürdürülebilir kalkınmasını hızlandırırken, altyapıdan tarıma, eğitimden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede somut dönüşümleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve KKTC olarak, güçlü kardeşlik bağlarımız ve ortak vizyonumuz doğrultusunda, KKTC Başbakanlığı ve tüm bakanlıklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, "Milli davamız Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüme olan desteğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modası geçmiş, defalarca denenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan önerilerin bizi bir çözüme götürmeyeceği ortadır. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilecektir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 79. Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır"

Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacağını belirten Yılmaz, "Şuna biz gönülden inanıyoruz. Bir çok ortak proje var. 2 devletin yapabileceği projeler var. Bir araya gelip birlikte çalıştıklarında hem Türk hem Rum tarafına ortak paydalar üretecek çok çeşitli alanlar var. Tüm adada yaşayanların refahını huzurunu arttıracağı bir anlayışla hareket etmeyi düşünüyoruz. 17-18 Mart tarihlerinde BM Genel Sekreteri'nin himayesinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda düzenlenen genişletilmiş formatlı gayrı resmi toplantıda da bu doğrultuda yapıcı bir yaklaşım sergiledik. Adada yaşayan herkese yarar sağlayacak projelerde Rum Kesimi ile ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazırız" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel bir oyun kurucu olduğunu ifade ederek, "Türkiye sadece söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye sadece söyleneni yapan değil, söylediğini yaptıran bir ülkedir. Cenevre'de açılan yeni sayfayı da Türkiye'nin bu gücü ve dirayeti aşmıştır" diye konuştu. - ANKARA