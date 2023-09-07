Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Ekonomi) Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Ekonomi) Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. " - ANKARA