Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İşsizlik Oranı Tahminleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024-2028 yılları arasında işsizlik oranının düşeceğini açıkladı. 2024'te yüzde 8,7 olarak beklenen oran, 2028'de yüzde 7,8'e gerileyecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2024 yılı itibarıyla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranının, 2025'te yüzde 8,5'e, 2026 yılında yüzde 8,4'e ve 2027'de yüzde 8,2'ye gerilemesini öngörüyoruz. 2028 yılı sonunda ise işsizlik oranının yüzde 7,8'e düşerek, tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına inmesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt

Ayrılık sorusuna flaş yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.