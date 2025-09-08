Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İşsizlik Oranı Tahminleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2024 yılı itibarıyla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranının, 2025'te yüzde 8,5'e, 2026 yılında yüzde 8,4'e ve 2027'de yüzde 8,2'ye gerilemesini öngörüyoruz. 2028 yılı sonunda ise işsizlik oranının yüzde 7,8'e düşerek, tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına inmesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi