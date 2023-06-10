Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Altındağ ilçesinde hizmete alınan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Birliği Vakfı Konağı'nın açılışına katıldı. Yılmaz, konuşmasında, "Vakfımızın; ülkemizin kalkınmasına, demokrasisine, kültürüne, sanatına ve ilmine önemli katkılar vermesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu kurumda ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı hizmetlerin, güzel çalışmaların yapılmasını diliyorum" dedi. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, bugün Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin, "Yaşanan elim kazadan dolayı duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Adli ve idari soruşturmaların neticesinde daha detaylı bir bilgilendirmeyi kurumlarımız yapacaktır. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 13 Haziran'da başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin de "Komisyon toplanacak. Tek taraflı bir hadise değil; işçi tarafı var, işveren tarafı var, bir de kamu tarafı var. Mutlaka yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunun, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir bu. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" dedi.