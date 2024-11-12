Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cari İşlemler Açığını Yüzde 1 Bekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cari İşlemler Açığını Yüzde 1 Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında olacağını açıkladı. Yılmaz, dış ticaret açığında önemli bir iyileşme yaşandığını ve cari dengedeki olumlu görünümün ekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Cari işlemler dengesi 2024 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından sonra Eylül ayında da yaklaşık 3 milyar dolar fazla vermiştir. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık 9,7 milyar dolara gerilemiştir. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 30,9 milyar dolara ulaşırken, hizmetler dengesinde verilen fazla 3,2 milyar dolar artmıştır" ifadelerini kullandı.

Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyacın hızla azaldığını aktaran Yılmaz, "Risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda OVP'de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.