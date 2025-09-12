Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari İşlemler Açığı 2025'te Yüzde 1,4 Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracatta pazar çeşitliliğin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerini açıklamasının ardından değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cari açıkta iyileşmenin, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Zorlu dış şartlara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen mal ihracatımızın dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatımız sayesinde cari işlemler dengesi temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla vermiş, yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara gerilemiştir. Artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacı rezerv birikimini desteklerken, temmuz ayında rezervlerdeki net artış 18,6 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Yılmaz, cari işlemler açığının milli gelire oranının yıl sonuna kadar gerilemesini beklediklerini aktararak, "İhracatta pazar çeşitliliğin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açıkta sağlanan iyileşmede zorlu dış talep şartlarına rağmen mal ihracatında sağlanan artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatımızın katkısı etkili olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemde de cari işlemler açığının milli gelire oranında iyileşme beklediklerini ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kararlılıkla uyguladığımız Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz." - ANKARA