Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari Dengeyi Kalıcı Hale Getireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari işlemler dengesindeki olumlu görünüm ve rezervlerimizdeki artış, kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz dezenflasyon sürecine katkı vermektedir" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin arttığı bu dönemde dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerinin güçlenen katkısıyla cari dengenin, ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyede aylık fazla verdiğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış cari açığın ağustos itibarıyla 18,3 milyar dolara gerilediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranının OVP tahminleri ile uyumlu gerçekleşmesini, ödemeler dengesinin dış finansman, döviz kuru ve rezervler açısından enflasyonu destekleyici rolünün sürmesini bekliyoruz. Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azaltmakta, kamu ve özel kesim için oran olarak borçlanma maliyetlerini düşürmektedir.

Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, güçlenen makro finansal istikrarımız ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reform adımlarımız sayesinde cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz."