Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İki Kardeş Ülke Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Güçlenmesine Önem Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde KEK Mekanizmasına önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon 11. (KEK) Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 11'inci Türkiye Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı tamamladıklarını vurguladı. Bugün alınan kararlar, ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşımaya kararlılığımızın bir göstergesi olduğunu bildiren Yılmaz, "Sağlanan mutabakat ile 120 maddeden oluşan 11'inci dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü'nü Sayın Başbakan ile birlikte imzalamış bulunuyoruz; milletimize ve kardeş Azerbaycan Halkı'na hayırlı olsun. KEK Protokolü'nün yanı sıra imzalanan; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Ticaretin Kolaylaştırılması Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı Arasında Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı anlaşmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

2 ülkenin iş birliği seviyesinin bu seviyelere gelmesinde Cumhurbaşkanlarımızın dirayetli liderliğinin ve kararlılığının büyük bir rolü bulunduğunu aktaran Yılmaz, "İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde KEK Mekanizması'na önem veriyoruz. 10. Dönemde 86 maddelik bir Eylem Planı imzalamıştık. Bu eylemlerden, yüzde 74'ünü (64 adet) gerçekleştirdik. Yeni Eylem Planımızda ise ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, dijital dönüşüm, tarım, orman, su, gıda güvenliği, enerji, madencilik, çevre, şehircilik, eğitim, bilim, kültür, turizm, gençlik ve spor, sağlık, afet-acil durum, finans, göç ve diaspora gibi başlıklarda 120 adet eylem maddemiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

11. Dönem Eylem Planı'nda yer alan konulara ilişkin konuşan Yılmaz, "KOBİ'ler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, kamu-özel sektör İşbirliği alanında tecrübe paylaşımı yapılması, Yeni Karayolu Anlaşmasının imzalanması, Orta Koridor'da iş birliğinin güçlendirilmesi, Enerji Forumunun 4. toplantısının düzenlenmesi, üniversiteler arası iş birliğinin geliştirilmesi, Gençlik Forumu düzenlenmesi, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması alanında iş birliğinin güçlendirilmesi. Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde çalışmaların yapılması gibi eylemler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, bu eylem maddelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek ikili ilişkilerimize pek çok başlıkta ivme kazandırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz"

Toplantı vesilesiyle, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarına, mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesine, yeni iş birliği alanlarının ortaya konulmasına ve ortak projeler geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Yılmaz, "2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaret hacmimiz 7,5 milyar doları bulmuştur. Ülkemiz, Azerbaycan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa sürede yakalamaktır. Yolun yarısına gelmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişlettik. Kapsamın Genişletilmesine İlişkin Protokol'e dair iç onay süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı ve iş insanlarımızın Türkiye ve Azerbaycan pazarına erişimlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız, ticaret hacmi hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Yatırımlara baktığımızda ise; ülkemizin Azerbaycan'daki yatırımların 13 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Azerbaycan'daki yatırımlarımızı artırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan'ın alt ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz"

Müteahhitlerin ise Azerbaycan'da 19,3 milyar dolar değerinde 526 proje üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'daki yatırımlarımızı artırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan'ın alt ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz. Toplantımızı iki ülkeden özel sektör temsilcilerini buluşturan bir iş forumu taçlandıracak, iş insanlarımızın atacağı yeni kardeşlik imzalarını destekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin de yüzyılı yapmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan bölgelerine ilk koşan ülkenin Azerbaycan olduğunu belirtti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan bölgelerde yapımı devam eden evleri ve okulları ziyaret ettiğini ve okulların bir an önce bitmesini istediğini söyledi. - ANKARA