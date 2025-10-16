Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Arnavutluk'taki İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk, ülkemize ve Avrupa pazarlarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Deniz taşımacılığı bağlantısının bulunması ve ülkemiz ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları sayesinde ülkemiz yatırımcıları açısından cazip bir ülke konumundadır." dedi.

Yılmaz, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin hem bölgesel hem de küresel ölçekte güven veren sağlam yapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, 2025 yılında ekonomik büyüklüğün 1,5 trilyon doları aşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin böylece bu yıl sonu itibarıyla dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna yükseleceğine işaret eden Yılmaz, "Türkiye, satın alma gücü paritesine göre baktığımızda ise dünyanın en büyük 11. büyük ekonomisi, Avrupa'da ise 4. sırada olduğumuzu ifade edebilirim. En son İtalya'yı da geride bıraktık." diye konuştu.

Yılmaz, bu yıl ise ihracatın 273,8 milyar dolara yükseleceğini tahmin ettiklerini, turizm gelirlerinin ise 64 milyar dolara ulaşacağını belirterek, cari açığın milli gelire oranının ise yüzde 1,4 gibi son derece makul bir seviyede kalmasını beklediklerini vurguladı.

"Arnavutluk ile ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz"

Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi gören Balkanlar'ın, tarih boyunca ticaret yollarının, kültürlerin ve fikirlerin kesişme noktası olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk, ülkemize ve Avrupa pazarlarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. Deniz taşımacılığı bağlantısının bulunması ve ülkemiz ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları sayesinde ülkemiz yatırımcıları açısından cazip bir ülke konumundadır. Arnavutluk ile ikili ilişkilerimizin gelişmesinde şüphesiz burada faaliyet gösteren siz iş insanlarımızın büyük katkısı bulunuyor. Arnavutluk ile ticaretimizin geliştiğini ve 2024 yılında ticaret hacmimizin 1 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca bu mal ticareti yanında, hizmet ticareti olarak da ilave 120 milyon dolarlık ticaret söz konusudur.

Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar Arnavutluk'ta 1,8 milyar doların üzerinde 37 projeyi hayata geçirmişlerdir. Bu projelerin önemli bir bölümünü kara yolu, köprü, tünel ve demir yolu çalışmaları oluşturmuştur. Teknik müşavirlik alanında ise 12 milyon dolar değerinde 23 proje tamamlanmıştır. Ancak şunu da belirtmeliyim ki 2021 tarihinden bugüne, müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanında yeni bir proje görmüyoruz. Bu hususu muhataplarımızla da paylaşacağız.Türk firmalarının uluslararası alandaki güçlü konumu ve zengin tecrübesi dikkate alındığında önümüzdeki dönemde bu alanda daha yoğun bir çaba gösterilmesi gerekmektedir."

Yılmaz, Arnavutluk'ta müteahhitlik sektörü dışında Türk firmalarının finans, enerji, toptan ve perakende ticaret ile madencilik sektörlerinde doğrudan yatırımlarının olduğunu belirterek, söz konusu sektörlerdeki yatırımların 2024 sonu itibarıyla 1 milyar dolara yaklaşmış olduğunu, bu yatırımların 2500 civarında kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildirdi.

Türk firmaları için Arnavutluk'ta sağlık, endüstriyel tarım, turizm, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, inşaat alanlarında önemli yatırım fırsatları olduğuna işaret eden Yılmaz, karşılıklı yatırımların gelecek dönemde de artmasını diledi.

Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuşkusuz burada bazı karşılaştığınız bürokratik sorunlar olabilir. Çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğunu değerlendirdiğimiz sorunları ikili üst düzey resmi temaslarda gündeme getirdiğimizden hiç şüpheniz olmasın. Öte yandan ticaret müşavirimiz burada hem Türkiye'deki iş insanlarımıza hem de buradaki yatırımcılarımıza hizmet vermek üzere görev yapmakta. Sizlerin de burada işlerinizle ilgili karşılaşabileceğiniz sorunlarda ilk başvuracağınız kurumun büyükelçiliğimiz, özellikle ticaret müşavirliğimiz olması gerektiğini belirtmek isterim."

Toplantıyı sahada edinilen tecrübeleri, karşılaşılan sorunları, geliştirilen çözüm önerilerini ve beklentileri doğrudan dinlemek için gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, yarınki görüşmelerde bu beklenti ve fikirleri en üst düzeyde muhataplarına ileteceklerini söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Edirne Milletvekili ve Türkiye - Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatma Aksal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de yer aldı.