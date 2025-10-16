Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 yılı sonu itibarıyla, milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026 yılında ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşmış olacaktır." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı ve Bütçe Bağlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bütçe kanun tekliflerinin, kamuya ait harcama tavanları ve gelir kalemlerine ilişkin tahminleri içerecek şekilde hazırlandığını belirtti.

Bu yıl ve gelecek yılın toplam milli gelir büyüklüğüne dair hedeflerini aktaran Yılmaz, "2025 yılı sonu itibarıyla, milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026 yılında ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bütçe teklifine ilişkin temel rakamları paylaşarak, şunları kaydetti:

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında, 228 kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Gelir Vergisi 3 trilyon 517 milyar lira, Kurumlar Vergisi 1 trilyon 613 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 532 milyar lira, Katma Değer Vergisi 3 trilyon 993 milyar lira, Diğer Vergi Gelirleri 2 trilyon 128 milyar lira, Vergi Dışı Gelirler ise 2 trilyon 433 milyar liradır."

"Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira"

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden imarı ve depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik harcamalar nedeniyle bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranıyla ilgili verileri paylaşan Yılmaz, "2026 bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. 2026 yılında bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2026'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz." diye konuştu.

Yılmaz, 2026 bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımının, "Personel giderleri 5 trilyon 507 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 250 milyar lira, cari transferler 6 trilyon 821 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 312 milyar lira, sermaye transferleri 525 milyar lira, borç verme giderleri 397 milyar lira, yedek ödenekler 375 milyar lira, faiz giderleri 2 trilyon 742 milyar lira" olduğunu aktararak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe teklifine ilişkin detaylı bilgileri paylaşacağını söyledi.

"Merkezi yönetim bütçesinde en büyük pay eğitime"

AK Parti Hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak eğitimi her zaman en öncelikli meseleleri olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığına 2026 yılı bütçesinde 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayırdık. 2002'de Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen sayısı yaklaşık 510 bin kişi iken, 2025 Ekim ayı itibarıyla öğretmen sayımız 1 milyon 35 bin kişiye ulaşmıştır. Artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı da sürekli artırıyoruz. Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz."

Yılmaz, eğitimle birlikte en fazla önem verdikleri konuların başında sağlığın geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında, sağlık alanına ayrılan toplam kaynak 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşmaktadır." dedi.

"Sağlık primi giderleri için 157 milyar lira"

Sosyal yardım ve destekler için 2026 bütçesinde 917 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve bu tutarın bütçenin yüzde 4,8'ine denk geldiğini aktaranYılmaz, şunları ifade etti:

"2026'da, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 106 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar lira, doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 11 milyar lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 3 milyar lira kaynak ayırdık."

Yılmaz, vatandaşların refahını artırmak üzere bütçede yer alan diğer sosyal destek kaynaklarına da dikkati çekerek, vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngördüklerini bildirdi.

Halihazırda mesken aboneleri için doğal gazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında

faturalarda devlet desteği uygulandığını anımsatan Yılmaz, 2022 Ocak ayı itibarıyla asgari ücrete kadar tüm ücretleri vergi dışı tuttuklarını, bu imkandan tüm çalışanların yararlandığını söyledi.

Bu kapsamda, vergi istisnası yoluyla 2026'da tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağladıklarını dile getiren Yılmaz, "Doğal gaz ve elektrikteki devlet destekleri ile asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda, sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar toplamda 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı yüzde 12,6 seviyesindedir." dedi.

"Tarıma 888 milyar lira kaynak"

Yılmaz, tarıma stratejik bir öncelik verildiğini, bu doğrultuda 2026 yılı bütçesinde 888 milyar lira kaynak tahsis edildiğini belirterek, bu kapsamda, tarım sektörü vergi harcamaları için 262 milyar lira, tarımsal kredi desteği için 220 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarımsal KİT'lerin finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 48 milyar lira kaynak ayırıldığını ifade etti.

Reel sektör desteklerinin son iki yıl içinde önemli ölçüde artırıldığını, bunun 2026'da da sürdürüleceğine işaret eden Yılmaz, reel kesim destekleri için bütçeden 713 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

Yılmaz, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim desteği ödemeleri için 283 milyar lira kaynak tahsis edildiğini kaydederek, "Tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 220 milyar lira, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 70 milyar lira, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 60 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 50 milyar lira, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 29 milyar lira kaynak ayırdık." diye konuştu.

"Savunma harcamalarına 1 trilyon 202 milyar lira"

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşürdüklerinin altını çizen Yılmaz, "Savunma harcamaları için 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik harcamaları için 953 milyar lira olmak üzere savunma ve güvenlik sektörü için toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz." dedi.

Yılmaz, mahalli idareleri de güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı sadece yüzde 4 iken, bu oranı 2026 yılında yüzde 8,8'e yükseltmiş bulunuyoruz. Sulama projelerinden demir yollarına, iltisak hatlarından deniz yolu yatırımlarına kadar pek çok alanda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 2 trilyon 7 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar, 2026 yılı bütçemizin yüzde 10,6'sına tekabül etmektedir."

İnsan odaklı ve sosyal adaleti gözeten bir anlayışla hazırlanan 2026 yılı bütçesini, Anayasa'da öngörülen süre içerisinde Meclisin takdirlerine sunduklarını hatırlatan Yılmaz, 23 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumla bütçe müzakerelerinin başlayacağını bildirdi.

"Türkiye'nin küresel etkinliğini daha da güçlendireceğiz"

Bu bütçenin güçlü aile, dijital kalkınma, sosyal adalet ve yeşil dönüşüm ilkeleri etrafında şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansıması olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2026 yılı bütçemizle eğitimi, sağlığı, enerjiyi, tarımı ve sanayiyi kapsayan bütüncül kalkınma vizyonumuz doğrultusunda, güçlü ve müreffeh Türkiye yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Dış politikada, milli çıkarlarımızı gözeten, barış ve istikrara katkı sunan dengeli ve vizyoner bir anlayışla Türkiye'nin küresel etkinliğini daha da güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi en yüksek insani gelişmişlik seviyesine ulaştırdık. Şimdi, yüksek gelir grubundaki hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Ekonomiden eğitime, teknolojiden sosyal politikalara kadar her alanda milletimizin refahını yükseltmek için durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasının ardından bütçe bağlama töreni yapıldı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Gelir İdaresi Başkanı ???????Bekir Bayrakdar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken ve ilgililer katıldı.

(Bitti)