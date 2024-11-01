Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Kişi başı gelirimizin de 15 bin doları aşmasını bekliyoruz. Yeni hazırladığımız OVP'de, 2027 sonu ile 2028 başı döneminde kişi başı gelirimizin 20 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEİK tarafından düzenlenen 'Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sözlerine, Türkiye'nin Afrika kıtasının her alanının gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam ettiğinin altını çizerek başladı.

Senegal'in, Batı Afrika'da sıkı ilişkilerinin olduğu ve Afrika kıtasının istikrarına katkıda bulunan ülkelerin başında geldiğini belirten Yılmaz, "Senegal ile mevcut imkanlardan sonuna kadar yararlanmamız ve yeni mekanizmalar üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Senegal güçlü demokrasisi, jeopolitik konumu, sağlıklı ekonomik büyümesiyle Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden biridir" dedi.

Yılmaz, "Öte yandan Senegal 2050 vizyonu düşük karbon emisyonlu, iklim dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi modeline odaklanmaktadır. Türkiye olarak bizim de 2053 vizyonumuz var. Biz de 2053 vizyonumuz çerçevesinde 5 yıllık kalkınma planları ile geleceğimizi planlıyoruz. Senegal iş dünyasının da Türkiye'nin bu vizyonuna bakmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.

"2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz"

Türkiye, güçlü ekonomik ve stratejik konumu ile Senegal'in bu uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir ortak olacağına dikkat çeken Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin enerji, altyapı ve tarım alanındaki deneyimi; Senegal'in enerji dönüşümü, kentsel kalkınma ve tarımsal sürdürülebilirlik gibi hedeflerine destek sağlayabilir. Bu ortaklık Senegal'e küresel ticarette rekabet gücü kazandırırken, Batı Afrika'da da sürdürülebilir kalkınmanın bir modeli olarak güçlenmesini sağlayacaktır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına; üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak girmiştir. Hükümetlerimiz döneminde Türkiye, yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme sağlamıştır. Aynı dönemde dünya ortalaması 3,6 iken, Türkiye 5,4 yıllık ortalama büyümüştür. Dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir büyüme performansı sergilemiştir. 2024 sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,3 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. Kişi başı gelirimizin de 15 bin doları aşmasını bekliyoruz. Yeni hazırladığımız OVP'de, 2027 sonu ile 2028 başı döneminde kişi başı gelirimizin 20 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz."

"Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

İhracat hedefleri hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Turizm gelirlerimizin ise 60 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yabancı yatırımları ülkemize çekmek için bugüne kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı ile uyumlu bir şekilde; tarım ve gıda sanayi, petrol ve doğalgaz üretimi, madencilik, imalat sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektörlerindeki deneyimlerimizi, teknoloji transferi dahil olmak üzere Senegal ile paylaşmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Afrika kıtası ile kurduğunuz köprü ilişkiler, iş birliği hamleleri hem Türkiye'nin küresel vizyonunu güçlendirmekte hem de Afrika'nın kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Senegal ile 2023 yılında yarım milyar dolara yakın bir ticaret hacmi oluşturduk"

Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin olarak şöyle konuştu: "Senegal ile ticari ilişkilerimiz ivme kazanarak gelişmekte ve bu büyümenin bir sonucu olarak 2023 yılında yarım milyar dolara yakın bir ticaret hacmi oluşturmuş durumdayız. Türk yatırımcıların Senegal'deki yatırımları 800 milyon dolara yaklaşmış durumda. Müteahhitlik alanında 1,8 milyar dolara ulaşan 37 projede müteahhitlerimiz görev aldı."

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ise "Altyapı, savunma, tarım, su hizmetleri, eğitim, enerji, doğalgaz, petrol, turizm gibi alanlarda çok önemli bir mesafe katettik. Türkiye ile çok dinamik iş birliklerimiz var. Çok başarılı projeler gerçekleştirdik. Senegal'de çok kaliteli altyapı projeleri Türk şirketleri tarafından hayata geçirildi. Farklı sektörlerde de Senegal çok fazla fırsatlar sunuyor. İstikrarlı bir ülkemiz var. Senegal'in çok kuvvetli bir demokrasi geleneği var. Ülkemizin coğrafi konumu çok önemli. Türkiye müthiş teknolojik uzmanlığa sahip. Senegal Türk yatırımcıların sunduğu avantajlardan faydalanacaktır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye ile Senegal arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. - İSTANBUL