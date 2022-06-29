Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi