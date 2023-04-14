Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ATO'daki görüşmede, kente ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Ankara merkezli ihracatın ve e-ticarette yakalanan ivmenin artırılması, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, termal kaynakların verimli kullanılmasıyla başkentin turizm için de bir cazibe merkezi haline getirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin tamamlanmasıyla başkentin ele edeceği kazanımlar ve Yeni Adalet Sarayı Projesi'ndeki son durum üzerinde duruldu.

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının artırılmasının sağlık turizmi başta olmak üzere, ilin potansiyelini yurt dışına açmak ve daha fazla turist çekmek konusunda sağlayacağı faydaların ele alındığı görüşmede, başkentin tüm ilçelerinin turizm potansiyeli değerlendirildi.

Kızılay ve 19 Mayıs Stadyumu yerine yapılacak yeni stat ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ATO Yönetim Kurumu üyeleriyle yaptığı görüşmede, Esenboğa Havalimanı Metrosu'nun Akyurt'taki fuar alanı için önemine işaret edildi ve Başkent Kültür Yolu Festivaliyle şehre kültür-sanat alanında getirilen hareketliliğin devam ettirilmesi ve lokasyonların daha da genişletilmesi üzerinde duruldu.

Ankara'ya yayalaştırılmış alanların kazandırılmasıyla başkentlilere bir buluşma noktası sağlanacağı değerlendirmesi yapılan görüşmede, Kızılay'a da 24 saat yaşayan şehir konseptiyle yaklaşılmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Görüşmede, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerinde yapımı başlatılan stat projesinin hızla bitirilmesinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı belirtildi, stadın tamamlanmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın resmi maçlarının Ankara'da da oynanabileceği kaydedildi.

Kent-üniversite kucaklaşması üzerinde duruldu

Ulus semti için başlatılan Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi'ne ilişkin mevcut sorunların ele alındığı görüşmede, 21 üniversitenin yer aldığı Ankara'da kent ile üniversite kucaklaşması, bu kurumların katma değer üreten pozisyonda yer alması ve öğrencilere sunulan imkanların artırılması için yapılması gerekenler ile sahipsiz hayvanlar sorununa yönelik kalıcı çözüm yolları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmenin sonunda, Ankara'yı ticaret, sanayi, kültür, lojistik, eğitim ve spor gibi alanlarda dünyada önemli merkezlerden biri haline getirecek projeleri desteklemeye ve bunları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.