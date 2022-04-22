Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi İftar Programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık." dedi.

Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi İftar Programına katılan Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Medeniyetler şehri Hatay'da, iftar sevincine ortak olmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, salgın nedeniyle hasret kalınan kardeşlik halkalarına her hafta başka bir şehirde katıldıklarını belirtti.

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Hatay'ın nice uygarlığa beşiklik ederek, farklı dinlere, dillere, kültürlere kucak açtığını dile getiren Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Konya'nın ardından bugün asırlardır kardeşliğin sembolü olan topraklarda, kültür mozaiği Hatay'ımızdayız. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan bu güzel şehrimiz, nice uygarlığa beşiklik etmiş, farklı dinlere, dillere, kültürlere kucak açmıştır. Her bir köşesi adeta açık hava müzesi gibi olan Hatay, toplumsal yapısıyla tüm Anadolu'nun bir özeti, kardeşliğin bayraklaştığı kutlu bir diyardır. Anadolu'nun ilk camii olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camii, bu topraklarda İslam'ın bir mührü gibi binlerce yıldır, binlerce ramazana şahitlik etmiştir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Hatay'ı tanımlarken 'Sırtını Habib-i Neccar Dağı'na vermiş, ayaklarını Asi Nehri'ne uzatmış, gözlerini de karşıdaki Toros cibaline dikmiş, ağaçlık, bahçelik, zeytinlik, bağlık, sulak, yemyeşil bir Türk yurdu.' ifadelerini kullanıyor. Gerçekten de şehre ab-ı hayat olan Asi Nehri'nin zarafetine, yüce dağların, yemyeşil uzanan yaylaların haşmetine, bir yanda denizinin mavisine hayran olmamak elde değil."

Asırlarca mazlumları bağrına basan bu toprakların son yıllarda da zulme uğrayan kardeşlerinin yasıyla yaslandığını, mezalimden kaçanlara yuva olduğunu belirten Oktay, "Vatanperverliğin, alicenaplığın, samimiyetin ve kardeşliğin abideleştiği böyle bir şehrimizde ramazanı yaşamak bir başka. Birliğimizin, beraberliğimizin, bizleri bu sofra etrafında buluşturan dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Bu vesileyle Hatay'ın bağrında yatan nice gönül erini, Hatay'ın kurtuluşu için tarihi rol oynamış Abdurrahman Melek'i, Abdülgani Türkmen'i ve Tayfur Sökmen'i, Hataylı mütefekkir Cemil Meriç'i saygı ve rahmetle yad ediyorum." dedi.

"Dünya üzerinde yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadık"

Oktay, paylaşmanın bereketine, verdikçe sahip olduklarının azalmadığına, aksine çoğaldığına inanan bir milletin ferdi olduğunu belirterek, bugüne kadar dünya üzerinde yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadıklarını, mazlumlara, gariplere sırt dönmediklerini vurguladı.

"Hayatlarını ve akıbetlerini bizlere emanet eden, ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıktık." diyen Fuat Oktay, veren el alan elden üstündür düsturuyla daima bu bilinçle hareket ettiklerini dile getirdi.

Bunu da en iyi Hataylıların bildiğini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne bizi biz yapan insani ve vicdani değerlerden ne de milletimizin menfaatlerinden taviz verdik, vermeyeceğiz. Hatay dahil sınır illerimize roketlerin düştüğü günler daha dün gibi aklımızdadır. Hem vatandaşlarımızın ve sınırlarımızın güvenliğinin korunması hem de ülkemizde bulunan sığınmacıların yuvalarına emniyet içinde geri dönüşlerinin sağlanması için sahada gerekeni yapmaktan da çekinmedik."

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarını kararlılıkla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Bunu yaparken de kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadan, sınırlarımızda istikrarın sağlanması için yaptık. Hiçbir tehdide ve şantaja aldırmadan en batıdan en doğuya bütün havzayı terör örgütünden temizlemeye kararlıyız dedik ve bu kararımızdan asla geri adım atmadık." dedi.

Türkiye'nin sahadaki varlığıyla terör ve terörden beslenenlerin kaybettiğini, huzur ve barıştan yana olan herkesin kazandığını söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bugün de aynı kararlılıkla Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatımızı gerçekleştiriyoruz. Terörü nerede olursa olsun kaynağında kurutmaya ve sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız. Harekata katılan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası için canını ortaya koyan tüm askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

"Bundan sonra da sınırlarımızın içinde ve dışında ülkemize yönelik tehditlere göz açtırmayacağız" diyen Oktay, Türkiye'de bulunan sığınmacıların güven içinde dönüşleri için de bölgede istikrarın sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

-"Hataylı yerli firmaların başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Oktay, Türkiye'nin en büyük mobilya üretim üssü olan bu merkezi, projelendirildiği günden itibaren yakından takip ettiklerini ve Hataylı yerli firmaların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Halihazırda faal durumda bulunan 6 sanayi sitesi ve 3 organize sanayi bölgesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını belirten Oktay, Hatay'ın ham çelik ve yassı çelik üretiminde Türkiye'de 1. sırada olduğunun altını çizdi.

Gıda ve içecek ürünleri, mobilya ve ağaç ürünleri ile plastik, kauçuk ürünlerin imalatının da Hatay'da öne çıktığını belirten Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın özel teşviklerle desteklediği bu mobilyacılık kümelenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği ve büyük başarılar beklediği sanayi bölgelerinin başında geliyor. Hatay'a özgü el oymacılığı ile teknolojiyi sentezleyerek ortaya koyacağınız yeni tasarımlarla çok daha yüksek satış ve ihracat rakamlarına ulaşacağınıza inanıyorum. Toplam 11 milyar 99 milyon dış ticaret hacmi ile Türkiye'de 7'nci sırada yer alan Hatay'ı önümüzdeki dönemde ilk 5 il arasında görmek istiyoruz. Kültürel zenginliğini yansıttığı mutfağıyla gastronominin başkenti olan Hatay'ın, gastronomi turizminde de Türkiye'de lider olmasını arzu ediyoruz."

Tüm ilgili bakanlıkların, buradaki yatırımların değere dönüşmesi, istihdamın korunması ve çok daha fazla kişiye iş imkanı sağlanması hedefiyle yanlarında olduğunu belirten Oktay, "Daha iyi çalışma şartlarının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçimizin hakkını hukukunu gözetmeye de devam edeceğiz." dedi.

Oktay, "İşçilerimizin alın terini, üreticimizin rekabetçiliğini korumak, siz Hataylı hemşehrilerimizin deyimiyle başımızın gözümüzün üzerinedir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yatırım, üretim, istihdam ve büyüme odaklı bir yaklaşımla, işçimiz, işverenimiz, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla birlikte ilerleyeceğiz." diye konuştu.