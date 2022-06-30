Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim,... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim,...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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