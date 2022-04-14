Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC'ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayırdık." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi