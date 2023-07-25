Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye, Teknoloji Tabanlı Bir Ekonomi İnşa Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğinin geldiği düzeyi gösteren bir ekonomi inşa etme sürecinde olduğunu belirtti. Yılmaz, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) açılış törenine katıldı ve fuarın Türkiye'nin geldiği yeri gösteren uluslararası bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, artık bir eşiği aştığını belirterek, "Bu sadece güvenliği, savunmayı ilgilendiren bir husus da değil. Türkiye'nin genel teknolojik yetkinliğinin geldiği düzeyi gösteriyor. Güvenliğiyle sivil endüstrileriyle Türkiye, katma değeri yüksek, bilgi tabanlı, teknoloji tabanlı bir ekonomi inşa etme sürecinde." dedi.

Yılmaz, TÜYAP Palas Balo Salonu'nda düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2023) açılış törenine katıldı.

Açılış seremonisi sonrasında fuarda yer alan statları gezerek, sergilenen savunma sanayisi ürünlerini inceleyen Yılmaz, ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fuarı nasıl bulduğu sorulan Yılmaz, "Harika gerçekten. Etkilenmemek mümkün değil. Türkiye'nin geldiği yeri gösteren çok güzel, uluslararası bir fuar." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, yurt içinden ve dışından fuara yoğun bir ilginin olduğunu, bölgedeki trafiğin ve fuar alanındaki insan yoğunluğunun bunu gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık bir eşiği aşmış durumda. Bu sadece güvenliği, savunmayı ilgilendiren bir husus da değil. Türkiye'nin genel teknolojik yetkinliğinin geldiği düzeyi gösteriyor. Güvenliğiyle sivil endüstrileriyle Türkiye, katma değeri yüksek, bilgi tabanlı, teknoloji tabanlı bir ekonomi inşa etme sürecinde. Yüksek gelirli ülkeler ligine de başka türlü zaten çıkamayız. Buradaki başarılar, bir taraftan güvenliğimizi güçlendiriyor, bağımsızlığımızı pekiştiriyor, Türkiye'nin uluslararası alanda çok daha güçlü bir konuma gelmesini sağlıyor. Diğer taraftan da ekonomimizin teknoloji tabanını geliştirerek orta ve uzun vadede halkımıza sürdürülebilir refah artışı sağlamamıza da zemin teşkil ediyor. Her bakımdan çok çok kıymetli."

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, savunma sanayisinin gelişimine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunduğunu söyledi.

Yılmaz, bu işlerin, irade olmadan gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Çünkü işin bir kolay tarafı var, hazır ürünü almak, o işin kolay tarafı. Bu taraf zahmetli taraf, emek isteyen taraf. Orta, uzun vadede de getirisi yüksek olan bir tercih. Bu tercihi, siyasi tercihi Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Teknik kadrolar da bunun altını doldurdular ve bugün bu manzarayı görüyoruz. 5 sene sonra, 10 sene sonra bunun çok daha ilerisini göreceğiz. Bu bir süreç. Bu başlamış sürecin devam ettirilmesi önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açılış törenindeki kurdele kesiminde de katılımın ne kadar fazla olduğunu gördüklerini, kurdelenin her sene biraz daha uzayacağını sözlerine ekledi.