Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Programımızın ilk yılı başarılı bir şekilde tamamlandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Programımızın ilk yılı bütçe ve dış denge bakımından başarılı bir şekilde tamamlandı. 'Geçiş süreci' ile oluşturduğumuz sağlam zeminde dezenflasyon dönemine giriyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ekonomi programına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulunu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ödül alan ihracatçı firmaları tebrik ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yurt dışı talebin zayıf seyrettiği bir döneme rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımızın yüksek performansıyla 2024 yılında cari açığın yüzde 2,5'un altına inmesini bekliyoruz. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde, katma değeri yüksek üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Programımızın ilk yılı bütçe ve dış denge bakımından başarılı bir şekilde tamamlandı. 'Geçiş süreci' ile oluşturduğumuz sağlam zeminde dezenflasyon dönemine giriyoruz. Para ve maliye politikaları ile yapısal reform gündemimizi bütüncül bir çerçevede planladık ve etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim ve ihracat odaklı dengeli büyüme ile dezenflasyon sürecine destek olmayı sürdüreceğiz."