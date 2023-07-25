Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Körfez ülkelerinden gelecek kaynak ihracatçıları rahatlatacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynağın özellikle ihracatçıları rahatlatacağını belirtti. Yılmaz, Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin devam edebileceğini ve Türkiye'ye yatırım yapacaklarını ifade etti.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynakla ilgili, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Körfez ülkelerine ziyaretlerin devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Başka ziyaretler de olabilir tabii. Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir tabi" dedi.'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPACAKLAR'Yılmaz, Alsancak limanının satışına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Bu tür şeylere girmeyi doğru bulmuyorum. Her bakanımız kendi alanıyla ilgili çalışıyor, çok geniş bir yelpaze bu. Sonuçta 'kazan kazan' ilişkisi diyelim. Türkiye'ye gelip yatırım yapacaklar. Ağırlıklı kısmı 'FDI' dediğimiz doğrudan yatırım" diye konuştu.Yılmaz, "Bir takvim var mı?" sorusu üzerine, "Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela 'ihracat finansmanı' diyelim; o çok kolay. veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde öteden beri müzakere ile olgunlaşmış belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlar da zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek" dedi.
Yılmaz, "Körfezden gelen kaynak nasıl yönlendirilecek?" sorusuna ise, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek, desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif" ifadelerini kullandı.