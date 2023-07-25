Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Körfez ülkelerinden gelecek kaynak ihracatçıları rahatlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynağın özellikle ihracatçıları rahatlatacağını belirtti. Yılmaz, Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin devam edebileceğini ve Türkiye'ye yatırım yapacaklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynakla ilgili, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Körfez ülkelerine ziyaretlerin devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Başka ziyaretler de olabilir tabii. Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir tabi" dedi.

Yılmaz, "Körfezden gelen kaynak nasıl yönlendirilecek?" sorusuna ise, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek, desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif" ifadelerini kullandı.