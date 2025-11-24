+ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı - Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya birçok bakan ve yetkili katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci??, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
