Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Aile ve Gençlik Fonu' pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' hakkında bilgi verirken, ilk ev alımında kredi erişimini sağladıklarını ancak ikinci ve üçüncü konut alımlarında kredi imkanının zorlaştığını belirtti. Konut arzı ve talebinin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Aile ve Gençlik Fonu' hakkında konuşan Yılmaz, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" ifadelerine yer verdi.

"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz, ikinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok"

İlk ev alacaklara kredi konusu hakkında da soruları yanıtlayan Yılmaz, "Ev konusu şöyle; ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor"

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmenin gerektiğini de vurgulayan Yılmaz, "Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA