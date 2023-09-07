Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi Orta Vadeli Program'ın en büyük gücü."