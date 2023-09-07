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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi...

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi Orta Vadeli Program'ın en büyük gücü."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve 'Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz' demesi Orta Vadeli Program'ın en büyük gücü." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Orta vadeli program Hükümet Politika Ekonomi Haberler

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