Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 lira olarak açıkladı - Haberler

ÇAY, AFYON (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaşa çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı.

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada "Çay üreticilerine bugün burada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının da müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni çay alış fiyatının bölgemize ve siz değerli hemşehrileri hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi