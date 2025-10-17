Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştı

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ataberk KURT/İSTANBUL, - 5'İNCİ TÜRKİYE- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2005'i ülkemizde ' Afrika Yılı' ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda elele, omuz omuza, hepsinden öte gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara taşıdık. Türkiye- Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz" dedi.

İki gündür İstanbul Kongre Merkezi'nde devam 5'inci Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nun (TABEF) kapanış programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanının biraraya gelmesiyle gerçekleşen forumun kapanış programına ayrıca Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Afrika İş Konseyi Başkanı Dr. Amany Asfour, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

'TİCARİ MÜNASEBETLERİMİZİN GELECEĞİNE DAİR GÜÇLÜ BİR SİNERJİ OLUŞTU'

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5'inci Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun hayırlı olmasını, yeni işbirliklerine zemin oluşturmasını canı gönülden temenni ediyorum. Forumun düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığımızı ve tüm kurum ve kuruluşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlkini 2016 yılları arasında tertiplediğimiz forumun, zaman içerisinde Afrika'nın dört bir yanından katılımcıların desteğiyle somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platform haline geldiğini memnuniyetle görüyorum. Küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde, 2 gün süresince gerçekleştirdiğiniz toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı paylaşılıyor. Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbulumuza teşrif eden misafirlerimiz, ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu. Neticede, ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu" diye konuştu.

'KAZAN-KAZAN İLKESİ TEMELİNDE TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Erdoğan, "Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni iş birliklerinin oluşmasını ve yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum. Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla ve 3 kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı, dünyanın farklı bölgelerinden gelen her yatırımcıya ve girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan, eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. 2005'i ülkemizde 'Afrika Yılı' ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda elele, omuz omuza, hepsinden öte gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik.Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz" dedi.