Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile Asgari Ücret görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Atalay, "Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, "Sabah Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik" diye konuştu.

'ARZU ETTİĞİMİZE YAKIN BİR RAKAM OLUR DİYE UMUT EDİYORUM'

Ergün Atalay, daha sonra Bakan Vedat Işıkhan'la görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti. Atalay'ın 20 Haziran Salı günü saat 10.30'da Bakan Işıkhan'la bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi.