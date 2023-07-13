Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Alman Konferansı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 'Türk-Alman Konferansı: Depremden Etkilenen Bölgelerde İş Dünyasının Yeniden Güçlendirilmesinde Avrupa Özel Sektörünün Rolü' adlı konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan, depremin ülkemiz ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirterek, konferansa katılan ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.