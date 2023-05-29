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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren bir sistem hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren bir sistem hayata geçireceğiz

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Ekonomi

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