Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren bir sistem hayata geçireceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Ekonomi