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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli...

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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