Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an her şey kontrol altında, dengeli bir şekilde yürütülen politikalarla, yapısal reformlarla Türkiye'yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi