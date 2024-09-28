Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi Toplantısında Türkiye'nin Ekonomik Başarılarını Vurguladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık ürün sepetimizin yarıya yakını yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Son 21 yılda ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11'inci sıraya yükseldik" dedi.

Yatırım Danışma Konseyi, 8 yıl aradan sonra bugün İstanbul'da, Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde toplandı. Küresel şirketlerin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım Danışma Konseyi'ni uluslararası iş dünyasının görüş ve önerilerini almak amacıyla 2004 yılında oluşturduk. Konseyde iletilen birçok teklif ve tavsiyeyi ülkemizin yatırım ortamını iyileştirirken daima göz önünde bulundurduk. Doğrudan yabancı yatırımlar kanunundan sermaye piyasaları düzenlemelerine, bankacılık ve finans sisteminin etkinleştirilmesinden yatırım teşviklerine, fikri mülkiyetten gümrük ve rekabet düzenlemelerine uzanan geniş bir yelpazede devrim niteliğinde adımlar attık. Tüm bunlar sayesinde ülkemiz bugün, uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi' dedi.

'BUGÜN 256 MİLYAR DOLARA ULAŞAN İHRACATIMIZA PAYIMIZI YÜZDE 1'İN ÜZERİNE ÇIKARDIK'

256 milyar dolar ihracata ulaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakın dönemde yaşanan birçok gelişme Türkiye'nin küresel ekonomideki rolünü daha da öne çıkarmıştır. Mesela bu yılbaşında Süveyş Kanalı'nda yaşanan kriz, dünya ticaretinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, Süveyş kanalındaki tıkanma döneminde alternatif ulaşım rotaları sunarak, küresel ticarette ne kadar güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır. Ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumu her geçen yıl daha da güçleniyor. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 oranında pay alırken, bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımıza payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık. Bakınız burada sadece bir hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonu da genişlettik. Artık ürün sepetimizin yarıya yakını yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Son 21 yılda, yılda ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11'inci sıraya yükseldik' ifadelerini kullandı.