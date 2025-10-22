Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize Zirvesi Yeni İş Birliklerine Vesile Olacak

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'nde video mesaj yayımlayarak, organizasyonun yeni iş birliklerine kapı açacağını ve Rize'nin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Zirveye 22 ülkeden katılımcıların iştirak edeceğini vurgulayan Erdoğan, programın uluslararası ilişkileri güçlendirmesini temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne ilişkin, "Zirvemiz İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birliklerinin kurulmasına vesile olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının başında programa katılan yerli ve yabancı tüm misafirleri, akademisyenleri ve iş dünyası temsilcilerini selamlayarak, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum. İlk kez tertip edilen bu organizasyona Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden iştirak eden tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, kongre ve zirveye yapacakları katkılar için her birine şükranlarımı iletiyorum" dedi.

'PROGRAMIN ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMESİNİ DİLİYORUM'

Erdoğan, 22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin tebliğ sunacağı kongrenin, gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını vurguladı. Zirvenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvemiz de İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birliklerinin kurulmasına vesile olacaktır. Her iki programın gerek Rize'miz gerekse bölgemiz için ekonomik, ticari, sınai ve akademik faaliyetler bağlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, programın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
