Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refah kayıplarını telafi etmek için adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refah kayıplarını telafi etmek için adımlar atacağız

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ezdirmeme politikasına bağlı olduklarını belirterek, yaşanan refah kayıplarını telafi etmek için adımlar atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title