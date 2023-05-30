Cumhurbaşkanı Erdoğan: Refah kayıplarını telafi etmek için adımlar atacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ezdirmeme politikasına bağlı olduklarını belirterek, yaşanan refah kayıplarını telafi etmek için adımlar atacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız."
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Ekonomi