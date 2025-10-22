Erdoğan: Kara para aklama ve yasa dışı fon transferleri küresel piyasalara zarar veriyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 64'üncü Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, tüm katılımcıları selamlayarak, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Büyümeyi dengeli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürmek, üretim kapasitesini güçlendirmek ve finansal istikrarı kalıcı hale getirmek amacıyla, kapsamlı bir ekonomi programı yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, "Finans sektörümüz, programımızın merkezinde yer almakta, sermaye piyasalarımızın derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliği gelişmektedir. Borsa İstanbul, ülkemizle birlikte tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosistemimiz küresel rekabet gücünü artırıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, KÖKLÜ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞMAYA HAZIRDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirterek, "Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli borsa temsilcileriyle gerçekleştirilen Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu, sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemlidir. Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır" dedi.

'GELİR ADALETİ HİÇ OLMADIĞI KADAR BOZULMAKTADIR'

Sermaye piyasalarının sadece kar odaklı olmaması, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi de gözetmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemler küresel piyasalara olan güveni zedeliyor. Bu tehditlere karşı uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyor, şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik eşitsizlikler finansal sistemin kapsayıcılığını artıracak çözümler geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmalarının bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım. Federasyonun tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli buluyorum. Bu düşüncelerle toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.