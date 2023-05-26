Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğal gaz rezervi Ordu ve Rize'yi potansiyel açısından farklı bir noktaya taşıyabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, bölgede keşfedilen petrol ve doğal gaz rezervinin iyi yakalanması halinde Ordu ve Rize'nin potansiyel açısından farklı bir noktaya taşınabileceğini söyledi.