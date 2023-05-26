Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol ve doğal gaz rezervi Ordu ve Rize'yi potansiyel açısından farklı bir noktaya taşıyabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, bölgede keşfedilen petrol ve doğal gaz rezervinin iyi yakalanması halinde Ordu ve Rize'nin potansiyel açısından farklı bir noktaya taşınabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Petrol ve doğal gaz) Rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız."
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Ekonomi