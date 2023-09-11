Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta Vadeli Program sadece ülkemizde değil dünyada çok çok olumlu bir yankı uyandırdı ve Orta Vadeli Program'ın uyandırdığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta Vadeli Program sadece ülkemizde değil dünyada çok çok olumlu bir yankı uyandırdı ve Orta Vadeli Program'ın uyandırdığı bu yankıyla birlikte de piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor".