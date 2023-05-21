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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut varlığını artırarak kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut varlığını artırarak kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmak istiyoruz

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta ve uzun vadede konut varlığının artırılmasıyla kiralardaki şişkinliğin ortadan kaldırılacağını ve gıda sektöründe benzer çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız."

Kaynak: AA / Ekonomi

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