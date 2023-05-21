Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut varlığını artırarak kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orta ve uzun vadede konut varlığının artırılmasıyla kiralardaki şişkinliğin ortadan kaldırılacağını ve gıda sektöründe benzer çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız."
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Kaynak: AA / Ekonomi