Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu işçisi ücretlerinde yüzde 45 zam yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı'nda kamu toplu iş sözleşmesi imza töreninde; "Bugün imzalanacak protokolle, kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı programda Erdoğan, kamu işçisi zam oranını yüzde 45 olarak açıkladı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"VİCDANIMI, DEĞERLERİMİ, BUNLARI BİR KENARA KOYMADAN ÜLKEMİN DE MENFAATLERİNİ BİR KENARA KOYMADAN ŞÖYLE HESABİ OLMANIN ÖTESİNDE HASBİ BİR DEĞERLENDİRME YAPALIM İSTEDİM"

"Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış olduğu görüşmeler üzerinde ben de vicdanımı, değerlerimi, bunları bir kenara koymadan ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bu hasbi değerlendirmenin neticesinde, bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Çalışma hayatımızın kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında tabii onların bu zamdı, tüm aile efradı, çocukları vesaireyi düşünerek bugüne hazırlığımızı yaptık. Bugün kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imza töreni vesilesiyle milletimizin huzurundayız. Herkes, 'Acaba ne açıklanacak' bunu bekliyor. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Çerçeve anlaşma protokolümüz, kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor.

"REFAH PAYI DAHİL, ÜCRETLERDE YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ. BÖYLECE EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ ÜCRETİNİ DE 15 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bugün imzalanacak protokolle, kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle refah payı dahil, ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.

"MİLLETİMİZ ŞUNDAN EMİN OLSUN, KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ VE ŞU ANA KADAR DA EZDİRMEDİK. KİMSEYİ GÖRDÜĞÜNDEN GERİ KOYMAYACAĞIZ"

Değerli kardeşlerim, hep söylediğimiz gibi, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdiyle paylaşacak politikalar uyguluyoruz. Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel Kovid salgınıyla, küresel üretim ve tedarik zincirleriyle çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede, enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini arttırarak, refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yıl başında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun, kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."