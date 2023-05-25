Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş insanlarının taleplerini biliyoruz, çözümü yine biz sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarının finansal taleplerini, yeni yatırım alanı ihtiyaçlarını ve iş gücüyle ilgili beklentilerini bildiğini belirterek "Bugüne kadar her meselenizi nasıl biz hal yoluna koymuşsak bunların çözümünü de yine biz sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarının finansal taleplerini, yeni yatırım alanı ihtiyaçlarını ve iş gücüyle ilgili beklentilerini bildiğini belirterek "Bugüne kadar her meselenizi nasıl biz hal yoluna koymuşsak bunların çözümünü de yine biz sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde dünya ekonomisinin derinden sarsıldığını söyledi.

Bu dönemde, enerji ve gıda krizi tüm dünyada fiyatları dalgalanırken Türk iş insanlarının dik duruşuna şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, "Böyle dönemde ihracatımızı 254 milyar doların üzerine çıkarttığınızı, istihdamı 32 milyon sınırına dayadığınızı biliyoruz. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, dünyada yaşanan krizlerde olduğu gibi Türkiye'deki siyasi iklimin zehirlenmesi sürecinde yaşanan sıkıntıların da farkında olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Finansal taleplerinizin, yeni yatırım alanı ihtiyaçlarınızın, iş gücüyle ilgili beklentilerinizin hepsini biliyoruz. Bugüne kadar her meselenizi nasıl biz hal yoluna koymuşsak bunların çözümünü de yine biz sağlayacağız. Bizim yapamadığımızı SGK'yi batırmaktan başka mahareti olmayan birinin yapabilmesi zaten mümkün değildir. Girdiği her seçimi kaybedip sadece kendi koltuğunu koruyabilen birinin herhalde sizlerin derdine derman bulabilmesi de hayalden ibarettir. Biz Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına birlikte yükselteceğimize inanıyoruz."

"Ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı"

Gelecek döneme ilişkin planların iş insanlarının da katkılarıyla hayata geçirileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunun için sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi, esnafımızı, sanatkarımızı, çalışanlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Bugün itibarıyla ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısı 353'e ve istihdam da 2,5 milyona çıktı. Sadece 2022 yılında 21 yeni organize sanayi bölgesi kurarak bu alanda da bir rekor kırdık. Salgının ardından hayata geçirdiğimiz mikro ve küçük işletmelere destek programı kapsamında bu yıl itibarıyla 9,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. Programın ikinci ayağını da yakında devreye almaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçen yıl düzenlenen 5 bin 455 yatırım teşvik belgesiyle 261 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 110 bin ilave istihdamın önünü açtıklarına dikkati çekerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık, kimya ve dijital dönüşüm alanlarında 178 projeyi destekleme kararı aldık. Bunlar gibi daha nice desteği, programı uygulamaya geçirdik. Bizim sanayicilerimize, küçük ve orta boy işletmelerimize verdiğimiz değeri kimseyle tartışmayız. Katma değerli üretimle kalkınan Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden pazar günü sandığa yeniden ve daha sıkı şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Türkiye'nin güven ve istikrar ikliminin devamı için hep birlikte bir kez daha milli iradenin üstünlüğünü dost düşman herkese göstereceğimize inanıyorum."

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcisi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a program sonunda katılımcılar tarafından hediye verildi.

(Bitti)