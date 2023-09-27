Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zengezur Koridoru mesajı Iğdır'da büyük heyecan sebep oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunun ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitmiş, ikili görüşmenin ardından Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılmıştı. Burada iki ülkenin ilişkilerini içeren üç sözleşme de imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" demişti. Bu mesaj sonrası Iğdırlılar koridorun açılmasını dört gözle beklemeye başladı. Türkiye- Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, koridorun açılmasının Ermenistan dahil bütün komşu ilkeler için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Zengezur Koridoru Türk dünyası için en önemli bir koridordur. Stalin zamanında bir Azerbaycan toprağı olan Zengezur Koridoru maalesef Ermenilere verilmiştir. Burada amaçlanan Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesi ile irtibatını kesmektir. Bu amaçla Ermeniler bu bölgede yaşamaya başlamışlardır. Daha sonra bağımsızlık sürecinde Ermeniler Azerbaycan topraklarını işgal etmiş, Erivan'da Ermenistan bölgesinde yaşayan bir milyondan fazla kaçkın ortaya çıkmış, Ermeniler bunları kovmuştur. 44 gün süren savaştan sonra büyük bir zafer kazanan Azerbaycan, Ermenileri yenilgiye uğratmıştır ve yapılan anlaşmaya Rusya ve Türkiye müdahale olmuş Zengezur Koridoru'nun açılması Azerbaycan ile Nahçıvan'ın birleşmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Paşinyan bu anlaşmaya imza atmıştır. Azerbaycan gerek Nahçıvan ile gerekse kendi bölgesinde Zengezur'un Ermenistan sınırına kadar olan bölgenin yollarını yapmıştır, demiryollarını yenilemiştir. Bu koridorunun açılması Türk dünyasına büyük katkı sağlayacaktır. Şöyle ki Azerbaycan'da çıkan bir tır bir tren direkt Türkiye'ye gelecek, Iğdır'dan geçip Kars ve büyük şehirlere diğer Avrupa ülkelerine kadar gidecektir. Bu nedenle Zengezur Koridoru çok önemlidir fakat bu koridorun açılması İran'ın işine gelmemektedir. İran eğer bu koridor açılırsa benim Orta Asya ile Ermenistan ile olan ilişkilerin zayıflayacağını bağlantıların bozulacağını demektedir. Türkiye Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bu koridorun açılmasına önem vermektedir, İlham Alev de aynı önemi vermektedir. Fakat bir türlü Ermenistan Devlet Başkanı ikna edilememektedir. Bu koridor açılırsa bölgede hem Azerbaycan hem Ermenistan hem Türkiye hem Rusya güçlü olacaktır. Eğer bu gerçekleşmezse Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi alternatif bir yol daha vardır. Aynı güzergahta İran toprakları üzerinde yeniden yol açılacak böylece Azerbaycan Nahçıvan ile birleşmiş olacaktır. Bu yolun açılmasıyla hem İran kazanacak hem Rusya kazanacak hem Azerbaycan kazanacaktır.

Tabii Zengezur Koridoru'nun açılması Iğdır'a da çok büyük katkı sağlayacaktır. Ekonomi canlanacak, bütün tren yolları, tırların güzergahları hep Iğdır'dan gelip geçecektir. Iğdır'ın çevresi değişecektir. Iğdır'ın şu anda 200 bin nüfusu varsa ben inanıyorum ki koridor açıldığı zaman nüfus 400 bini geçecektir. Çünkü bütün firmalar Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nin ithalat yapan, orada ihracat yapan firmalar Iğdır'da karargah kurarak işlerini yönlendirecektir" dedi. - IĞDIR